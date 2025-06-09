¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×´ú´ÏÅ¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢ Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÅ¹¡×¤Ï¡¢7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ã¥­¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¡Ö¥¯¥Ã¥­¡¼´Ì¡×¤â¡ª¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¢£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­ÉÙ¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢ Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È