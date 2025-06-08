（左から）イラストレーターのフクチマミさんと和光小学校・和光幼稚園前校園長の北山ひと美さん=川しまゆうこ撮影累計35万部突破の人気シリーズ「おうち性教育はじめます」。3作目となる『こどもせいきょういくはじめます』（KADOKAWA）は、大人が子どもに性の知識や大切さをどう伝えるかをサポートしたこれまでの作品とは異なり、「子ども自身が読んで学べる本」として描かれた。イラストレーターのフクチマミさんと、小学校の