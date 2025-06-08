現役時代からあった「根深い対立」元横綱白鵬の宮城野親方が6月9日付で日本相撲協会を退職することが、6月2日に決定した。史上最多の45回の幕内優勝を誇り、一般知名度の高い宮城野親方の退職は相撲協会にとっても大きな痛手だ。若貴ブームの頃とは違い、今は現役横綱であっても一般的にはそれほど知られていないのが実情だが、白鵬を知らない人は少ない。「相撲の普及」という未来に向けての課題を考えると、宮城野親方は世間と大