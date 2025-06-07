2025年6月5日、韓国・ニューシスは、韓国ソウルにある私立大学・漢城（ハンソン）大学校内に設置された展示物について報じた。記事によると、展示物のうち、1つには旭日旗太極旗を重ねてプリントしたイラストと「朝鮮人」「嫌な朝鮮人には恥を」との文言が書かれている。別の展示物には「きれいなアイドルときれいな女優、きれいな街頭の女性全員を妊娠させ、遺伝子を残したい」と書かれていたという。この展示物を撮影して学校