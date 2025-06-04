猫の習性が関係してる!?JAF（一般社団法人日本自動車連盟）は、6月に増える“猫がクルマに入り込んだことによるトラブル”について、ドライバーへ注意を呼びかけています。猫は寒くなる時期に暖かい場所を求めてエンジンルームに入り込むと思われがちですが、実際は1年のうちで6月が最も発生しやすい時期なのです。【画像】「えぇぇ！」これが「6月に猫のトラブル」が多い意外な理由です！（20枚）一体なぜなのでしょうか。