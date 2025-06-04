ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「タロット占い×数秘術」2025年6月の運勢TOKYO FM＋では、2025年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢血液型占い心理テストなどを配信中！ この記事では、生年月日から導き出される「バースデイ・ナンバー」から、あなたの運勢を見ていきます。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）◆バースデイ・ナン