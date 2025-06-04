任天堂次世代ゲーム機の「Nintendo Switch 2」を2025年6月5日(木)に発売します。従来であれば、ゲーム関連ニュースメディアの一部に先行でレビュー用のハードウェアが貸し出され、ハンズオンレビューが発売前に公開されます。しかし、Nintendo Switch 2ではメディアへのハードウェア貸出は一切行われていません。その理由は、「箱を開けて起動した瞬間に重要なアップデートがリリースされる予定だから」と報じられています。RUMO