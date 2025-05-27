「100％純粋なHTMLとCSS」で作成された「マインクラフト」のページが公開されています。CSS Minecrafthttps://benjaminaster.com/css-minecraft/上記のページにアクセスすると以下の画面が現れます。用意されているブロックは全部で7種類。左下から選んでフィールドをクリックすると設置できます。右下のボタンをクリックするとフィールドの位置を変えられます。「Vertical」で垂直方向への視点移動、「Horizontal」で水平方向への