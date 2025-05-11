水瓶座・女性の運勢 楽しく活発な対人関係が続きます。特にパートナーや親友を含めた親しい仲間といると、一段と挑戦心が増し思いきった行動がとれるでしょう。ただ、それ自体は水瓶座にもうれしい状態ですが、やや別のことも気になってくるのが今週くらいからかも。特に以前パートナーと考え方の違いで衝突したのなら、ここからはお互いが折り合える場所を見つけるのに適した時期です。まずは家のこと、