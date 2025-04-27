学生時代からの友人関係は、長い付き合いだからこそ、変化していく中で戸惑うこともありますよね。友人が非常識な言動をした時、あなたなら真剣に注意できますか？ 今回は筆者の知人が経験談を聞かせてくれました。 人の不幸話が大好きな友人 高校時代からの友人、M子は人の不幸話が大好きでした。人の失敗談や苦労話を聞くと、嬉々として面白おかしく他人に話してしまうのです。 例えば、共通の友人の結婚式の2次会で、友人