¡û¥á¥Ã¥Ä5¡Ý4¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ü¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö4·î21Æü¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤¬¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤òÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¼ý¤á¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Îº¹¤ò3¥²¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£4Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï½é²ó¡¢1ÈÖ¥ê¥ó¥É¥¢¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀèÈ¯¤Î±¦ÏÓ¥Î¥é¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê4¹æ¥½¥í¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É2³¬ÀÊ¤Ø¡£2004Ç¯¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤é¤Ë¼¡¤¤¤ÇµåÃÄ3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2