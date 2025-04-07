5·î23Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ½¹ð¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¡õ¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬Ê³µ¯¤¦¤Ê¤¬¤¹ÊÆ¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¤¬Àê¤¦²Æ¤Î±Ç²è¶½¹Ô ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Ç¥Ã¥É¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥·¥êー¥ºÂè8ÃÆ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡£Á°ºî¤ËÂ³¤­