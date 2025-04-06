愛猫が布団に入りたい理由を描いた漫画が、Instagramで7500以上のいいねを集めて話題となっています。飼い主の男性が寝ているとき、枕をたたく愛猫の「カイくん」。てっきり一緒に寝たいのかと思い、布団に招き入れていました。しかし、あることに気付いてしまい…。読者からは、「わが家でも似たようなことがあります！」「しっかり調教されていますね（笑）」「猫に仕えるの悪くないかも」などの声が上がっています。この