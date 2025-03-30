¿Í¤Ï¤Ê¤¼»à¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÆÍÁ³Ë´¤¯¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Æ½¤¤·¡¢5000ÂÎ°Ê¾å¤ò¸¡»à¡¦²òË¶¤·¤Æ¤­¤¿Ë¡°å³Ø¼Ô¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦¹âÌÚÅ°Ìé»á¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤Î»à°ø¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¡½¡½¡£¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö»õ¼þÉÂ¡×Ë¡°å³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢»õ²ÊË¡°å³Ø¡¢¤â¤·¤¯¤ÏË¡»õ³Ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤¬º¤Æñ