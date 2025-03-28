トレーディングカードゲーム（TCG）メーカーのブシロードは2025年3月27日（木）に『ブシロード TCG 戦略発表会 2025 春』を開催。「ゴジラカードゲーム」「ヴァンガード」「ヴァイスシュヴァルツ」「Reバース for you」などの最新情報や今後の展開予定などが発表された。ここではアニメ・特撮関連の情報をお伝えしよう。＞＞＞「ブシロードTCG戦略発表会2025 春」発表会の様子や各カードのイメージなどをチェック！（画像50点）ブ