トレーディングカードゲーム(TCG)メーカーのブシロードは2025年3月27日(木)に『ブシロード TCG 戦略発表会 2025 春』を開催。「ゴジラカードゲーム」「ヴァンガード」「ヴァイスシュヴァルツ」「Reバース for you」などの最新情報や今後の展開予定などが発表された。ここではアニメ・特撮関連の情報をお伝えしよう。ブシロードは2007年に設立された、TCGやゲームソフトを展開する企業。アニメも放送中の「カードファイト!! ヴァンガード」シリーズ、複数のアニメ作品のキャラでクロスオーバー的に楽しめる「ヴァイスシュヴァルツ」「Reバース for you」、各タイトル専門シリーズの「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」「五等分の花嫁 カードゲーム」「hololive OFFICIAL CARD GAME」などを展開。アニメを含めた「BanG Dream!」シリーズを展開していることでも知られる。またグループ会社には、キャラクターグッズやカプセルトイを手掛けるブシロードクリエイティブ、『月刊ブシロード』を発行するブシロードワークス、新日本プロレスリング、女子プロレスのスターダムなどが属している。

『ブシロード TCG 戦略発表会 2025 春』は2025年3月27日(木)に東京・上野の飛行船シアターで開催。アニメ『カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス編』清蔵タイゾウ役の真野拓実、員弁ナオ役の西尾夕香、声優の各務華梨、遠野ひかる、深川瑠華、佐々木未来、ミュージシャンのSHIN、お笑いコンビのボシマックス、元eスポーツプレイヤーのRiowhも登壇した。ステージでは、下記シリーズの新情報が公開された。「カードファイト!! ヴァンガード」「プロ野球カードゲーム ドリームオーダー」「ゴジラ カードゲーム」「五等分の花嫁 カードゲーム」「hololive OFFICIAL CARD GAME」「Shadowverse EVOLVE」「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」「ヴァイスシュヴァルツブラウ」「Reバース for you」「ヴァイスシュヴァルツロゼ」「ヴァイスシュヴァルツ」「カードゲーム祭 2025」ここでは、アニメ・特撮関係を中心にいくつかの情報をピックアップしよう。「カードファイト!! ヴァンガード」アニメ『勇気爆発!バーンブレイバーン』とのコラボを発表。大張正己によって制作された、「ヴァンガード」の超次元ロボダイカイザーとブレイバーンのコラボPV、そして大張監督のコメントも公開された。コラボカードが収録されるブースターパック「超勇爆裂」は2025年6月6日(金)リリース予定。また『BanG Dream!』とのコラボを実施。2023年のTVアニメの主役であった「MyGO!!!!!」と現在放送中のアニメの主役である「Ave Mujica」のコラボカードが、2025年4月11日(金)リリース予定のブースターパック「零騎転生」に収録される。「ゴジラ カードゲーム」スタートデッキ(全2種)、ブースターパック第1弾が2025年7月5日(土)にリリース決定。スタートデッキ『ゴジラ-1.0』は同作からのカードで構成。また『平成・VSシリーズ』は1984年の『ゴジラ』から1995年の『ゴジラVSデストロイア』までの映画7作品のゴジラと、怪獣を中心に収録されている。そして同日発売のブースターパック第1弾は『ゴジラVSゴジラ』に決定! こちらには1954年『ゴジラ』や『ゴジラVSデストロイア』など歴代シリーズのゴジラが登場し、歴代シリーズの怪獣や兵器なども「交戦カード」として収録されている。スタートデッキ2種と今後発売予定のブースターパック第4弾までで、歴代30作品のポスターを使用したカードが登場。先行体験会は2025年4月5日(土)から各地で開催。詳細情報は公式サイトで告知される。ブースターパック第1弾『ゴジラVSゴジラ』には『ゴジラ-1.0』山崎貴監督の箔押しサインカードが封入されることも決定! 日本語版・英語版それぞれに100枚(合計200枚)限定封入となる。「五等分の花嫁 カードゲーム」2024年10月にリリースされたスタートデッキが「新装版」としてリニューアル。「これ1つで始められるスタートアイテム」というコンセプトはそのままに、既に遊んでいる方にもオススメの仕様となっている。2025年4月18日(金)リリース予定の「ブースターパック vol.3 いつもどこでも」に収録される最上位カードレアリティ:SSSP(シークレットスーパースペシャル)で使用される原作者・春場ねぎ描き下ろし「三玖」の着彩イラストも初公開となった。SSSP は春場ねぎ描き下ろしイラストと箔押しサインを使用し、さらにNo.001〜No.099の豪華箔押しシリアルナンバーが入った超豪華仕様のキラキラカードだ。またSSP(スーパースペシャル)では、カラーになった原作コミック購入特典イラストを使用し、さらに出演キャストの豪華箔押しサイン入り。ボックス特典として1ボックスに1パック収録される「春場ねぎプレミアム初版限定 PRパック」は、カード15種全てに原作コミックイラストを使用した豪華パックとなっている。YouTubeでは、ナレーションは上杉風太郎役の松岡禎丞がナレーションを務めたCMを公開中だ。「hololive OFFICIAL CARD GAME」ブースターパック「キュリアスユニバース」が2025年6月20日(金)にリリース予定。その収録タレントのイラストや、ホロカ参戦済みホロメンの追加カード情報が公開された。2025年5月3・4日に東京ビッグサイトで行われる「カードゲーム祭2025」では「ホロカフェス2025」を開催。イベント開催記念商品として「オフィシャルホロカコレクション-PC セット-」が登場する。「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」今後発売予定の商品に収録されるカード情報を公開。「ヴァイスシュヴァルツブラウ」『黒執事 -寄宿学校編-』と『青の祓魔師』シリーズ(島根啓明結社篇/雪ノ果篇/終夜篇)』の参戦が決定。「Reバース for you」アニメ関連の新作情報を公開。YouTubeでは「ブシロードTCG戦略発表会2025 春」全体のアーカイブも配信されている。ピックアップしたシリーズ以外の情報も知りたい方は、そちらもチェックしていただきたい。