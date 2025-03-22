【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」にて、TOHOは過去最大のブースを出展。TVアニメ「薬屋のひとりごと」など現在放送中のものから、TVアニメ「呪術廻戦」、TVアニメ「SPY×FAMILY」、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」、 劇場版「チェンソ&