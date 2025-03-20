漫画・アニメで人気の『北斗の拳』の名勝負を再現できる1／24スケールのアクションフィギュア「DIGACTION 『北斗の拳』ユダ＆レイ（白髪）セット」が2025年7月にリリース予定だ。＞＞＞「DIGACTION 『北斗の拳』ユダ＆レイ（白髪）セット」違うポーズをチェック！（画像14点）『北斗の拳』は全世界累計発行部数1億部超を誇るアクション漫画の金字塔。199X年に核戦争が起こり荒廃した世界を舞台に、一子相伝の暗殺拳「北斗神拳」を