朝の福岡市で相次ぐ、女性をターゲットにした卑劣な行為。目撃されたのは、通勤や通学をする人などで混雑する朝の時間に現れる、すれ違いざまにかばんをぶつける男。その手口はというと、自転車に乗っていると、前から男がこちらに近寄ってきます。すれ違う際に距離は十分あるものの、手に持ったかばんを差し出し、まるで“当たり屋”のように無理やり当たってくるというのです。このようなすれ違いざまの迷惑行為は2025年2月、東