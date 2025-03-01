ドジャースの大谷翔平投手（30）が2月28日（日本時間3月1日）、古巣エンゼルスとのオープン戦に出場する。大谷は今春オープン戦は初出場。試合前にスタメンが発表され、予定通り「1番・DH」となった。エンゼルスは花巻東の先輩でもある菊池雄星投手（33）が先発投手で、対戦に注目が集まる。メジャーでの対戦成績は23打数7安打、打率・304、3本塁打、5打点と大谷が優勢で、オープン戦では初対戦となる。大谷は昨秋ワールドシ