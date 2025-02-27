レノファ山口FCは２月27日、2024年シーズンをもって契約満了となっていたMF山瀬功治の現役引退を発表した。山瀬は2000年に地元・北海道のコンサドーレ札幌でプロキャリアをスタート。その後は浦和レッズ、横浜F・マリノス、川崎フロンターレ、京都サンガF.C.、アビスパ福岡、愛媛FCと数々のクラブで活躍した。25年間のプロ生活にピリオドを打つ43歳は、クラブの公式サイトを通じて、「まず初めに、これまで応援し支えてくだ