楽天は、宋家豪投手（32）が2月25日（火）に千葉県内の病院にて「右膝外側半月板縫合術」を行ったことを発表した。試合復帰まで6ヶ月を要する見込みだという。宋は昨季、41試合に登板し、1勝2敗、17ホールド、防御率3.18の成績を残していた。