¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎRIKACO¤µ¤ó¤Ï2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§RIKACO¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë All About

RIKACO¤¬Â©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÎÀ¼

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • RIKACO¤¬20Æü¡¢Â©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿
  • Â©»Ò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÏÉô¼ùÌé¤Ç¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
  • ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¤¿¤áÎ¾¿Æ¤ÈÍèÆü¤·¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç
    ¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥ÇÉã¡ÖÆüËÜ¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¡¡½éÂÚºß¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¡¹¸ø³« 2025Ç¯2·î20Æü 17»þ30Ê¬
  • ÅÏî´½í¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷watanabenagisa_¡Ë¤è¤ê
    ¡Ö¹¥¤­¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ...¡×¡¡¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¤¬¤Ä¤Å¤ë´ê¤¤¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡ª¡× 2025Ç¯2·î14Æü 15»þ40Ê¬
  • ²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï2·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë
    ¡Ö¿·Ç·½õ·¯Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤«¤È¡× 2025Ç¯2·î17Æü 12»þ15Ê¬
  • ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦×¢úóÎ´ÂÀ (C)Kyodo News
    ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÂçÄÅ¡¢¿ù»³¡¢³¤Ìî¡¢×¢úó¤Î4Áª¼ê¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¡ª¡¡×¢úó¡ÖÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤­¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¡× 2025Ç¯2·î14Æü 16»þ40Ê¬
  • ¤ë¤Ê¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹
    ¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¦¤ë¤Ê¡¢¥¨¥¹¥Ý¤Ï¤ó¤¯¤ó¤ò¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×ÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¤ÇÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« 2025Ç¯2·î17Æü 20»þ57Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ ´ûº§½÷À­¤ÈÉÔÎÑ¤«
    2. 2. ¥À¥¦¥ó¾É¤Î¸¶°ø ½üµî²ÄÇ½¤ÈÈ½ÌÀ
    3. 3. 2»ù²î»à ¼õ·º¼Ô¤Ï²òÎ¥À­¾ã³²¤«
    4. 4. Íá¼¼¤ËÅÝ¤ì¤¿Æý»ù¤ÈÊì »Ò¤Ï»àË´
    5. 5. í¿¤Ç¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿ ¶¶²¼»á¹ðÇò
    6. 6. Ãæµï»á¤Î¡Ö¤ä¤»¤¿¼ê¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
    7. 7. ¡Ö¥É¥«¿©¤¤µ¤ÀäÉô¡×23ºÐ¤Î¿´¤Î°Ç
    8. 8. ²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª°û¤ß ¹ñÌ±Åª¤Ê¾¦ÉÊ
    9. 9. ¤¨¤§¤§! ¤Ò¤í¤æ¤­»á¤¬Ãù¶â³Û¸ø³«
    10. 10. ¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú ²ò½ü¿½ÀÁ¤¬5.8Ëü·ï
    1. 11. ²¬Â¼ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþÇã¤¦¤Î¤ä¤á¤¿Ìõ
    2. 12. »í¿¥¤µ¤ó ÊÛ¸î»Î»ØÅ¦¤Ë³«¤­Ä¾¤ê?
    3. 13. ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë? NG¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó
    4. 14. ¥Õ¥¸²ñ¸« ½÷À­µ­¼Ô¤ËÅÜÌÄ¤Ã¤¿Ìõ
    5. 15. Ãæµï»á¤ÎÆ°²è¸ø³«¸å ÌÚÂ¼¤¬Åê¹Æ
    6. 16. Ëå¤¬ÀÄ³Ø¹ç³Ê ÈãÈ½»¦Åþ¤Ç¼Õºá
    7. 17. ²æËýor¤ä¤á¤ë ¿Þ½ñ´Û¿¦°÷¤Î¼ÂÂÖ
    8. 18. ¥Ò¥«¥ë Å¨¤Ë²ó¤·¤Æ¸å²ù¤·¤¿2¿Í
    9. 19. Ãæµï»á ½÷À­¤È³¤³°°Ü½»¤ò²èºö¤«
    10. 20. ÀÐÀî¸©¤Ë¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó
    1. 1. ¥À¥¦¥ó¾É¤Î¸¶°ø ½üµî²ÄÇ½¤ÈÈ½ÌÀ
    2. 2. 2»ù²î»à ¼õ·º¼Ô¤Ï²òÎ¥À­¾ã³²¤«
    3. 3. Íá¼¼¤ËÅÝ¤ì¤¿Æý»ù¤ÈÊì »Ò¤Ï»àË´
    4. 4. ¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú ²ò½ü¿½ÀÁ¤¬5.8Ëü·ï
    5. 5. »í¿¥¤µ¤ó ÊÛ¸î»Î»ØÅ¦¤Ë³«¤­Ä¾¤ê?
    6. 6. ¥Õ¥¸²ñ¸« ½÷À­µ­¼Ô¤ËÅÜÌÄ¤Ã¤¿Ìõ
    7. 7. ÀÐÀî¸©¤Ë¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó
    8. 8. ¼£¤é¤Í¤§¤è °å»Õ¤¬´µ¼Ô¤ËË½¸À¤«
    9. 9. »í¿¥¤µ¤ó±Ç²èÌäÂê ÊÛ¸î»Î¤¬ÎÞ
    10. 10. ¤ß¤½½Á¤Î¥·¥¸¥ß¿©¤Ù¤ë? ÏÀÁè¤Ë
    1. 11. ÃæÀä¤Î17ºÐ»àË´ °å»Õ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡
    2. 12. Âà¿¦Âå¹Ô 104²óÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ï
    3. 13. ¥Í¥È¥²¸¶°ø 89¿Í¤Î»Ò¤¬ÈÈºáÈï³²
    4. 14. Æü»º¡ÖÂèÆó¤Î¥·¥ã¡¼¥×¡×¤Ë¤Ê¤ë?
    5. 15. °¦»Ò¤µ¤Þ ÎÐ¥³¡¼¥Ç¤Î¶Ã¤­¤ÎÍýÍ³
    6. 16. ·ëº§¼°¥­¥ã¥ó¥»¥ëÁûÆ° ¸¶°ø¤Ï
    7. 17. 100¶Ñ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð °ÛÎã¤ª´ê¤¤
    8. 18. ÃËÂáÊá ¹ç¸°¤Ç10ÂåÂð¤Ë10²ó¿¯Æþ
    9. 19. ÀÖ¤¤¤­¤Ä¤ÍCMÌäÂê ´ë²è²ñ¼ÒÀ¼ÌÀ
    10. 20. ¥²¡¼¥àÃí°Õ¤ÎÊì¤òË½¹Ô? 15ºÐÂáÊá
    1. 1. í¿¤Ç¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿ ¶¶²¼»á¹ðÇò
    2. 2. °Ý¿·¸©µÄ¤Î²»À¼Î®½Ð¡Ö½ÅÂç»ö°Æ¡×
    3. 3. ÆÍÁ³¤ÎÎ©¤ÁÂà¤­Í×µá Áý²Ã¤Î¥ï¥±
    4. 4. ¾ã³²¼Ô½÷À­ ¹¬¤»ÄÏ¤ó¤À¤­¤Ã¤«¤±
    5. 5. ¡Ö½àÈ÷ÉÔÂ­¡×Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë»ØÅ¦»¦Åþ
    6. 6. À­Åª? ÀÖ¤¤¤­¤Ä¤Í±ê¾å¤Ç¾ì³°ÍðÆ®
    7. 7. Ä¹ÃË¤¬Âè°ì»ÖË¾¹ç³Ê¤â¡ÄÏ·¸åÊø²õ
    8. 8. °¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¿¨È¯¤« ²Â»Ò¤µ¤ÞÌÜ·â
    9. 9. ¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥ÉÉ×ÉØ °Õ³°¤ÊÍÄ¾¯´ü
    10. 10. ¤Ò¤í¤æ¤­»á¡ÖÆüËÜÎÉ¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¡×
    1. 11. ¤³¤ì¤¾²¼Îô¤Ê°Ý¿·¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡ÄÉ´¾ò°Ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¼¸Ë¸©µÄ2¿Í¤¬¡ÖÈðëîÃæ½ý¡×¤Ë´ØÍ¿¤â¡Ö½üÌ¾¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È´´»öÄ¹
    2. 12. 30Âå´ûº§½÷À­ ¥Ñ¥Ñ³è¤¹¤ë¥ï¥±
    3. 13. ¥Á¥ç¥³¤Ë¥«¥Ó »°±Û°ËÀªÃ°¤¬²ó¼ý
    4. 14. °ìÉ×Â¿ºÊ Âè2É×¿Í¤ÈÇË¶É¤·¤¿ÍýÍ³
    5. 15. Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬±àÍ·²ñ½ÐÀÊ¤Ø? »ØÅ¦
    6. 16. ¤¤¤¸¤á¤¬µ¯¤­¤ë¡ÖÈá¤·¤¤ÍýÍ³¡×
    7. 17. ¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¡Ö»¦¿ÍÌ¤¿ë¡×
    8. 18. ËÉ±ÒÉûÂç¿Ã¤Î¡Ö½Æ¤Î°·¤¤¡×¤¬ÊªµÄ
    9. 19. ¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀºî¼Ô¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤ÌäÂê
    10. 20. ¼«¸ø°Ý¤¬¶¨µÄ¡È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡É¹ç°Õ»ê¤é¤º
    1. 1. ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼21 ÇË»º¼êÂ³¤­¤Ø
    2. 2. ¥È¥é¥ó¥×»á²×Î©¤Á ÊÆÀ¯ÉÜ´±¸ÀµÚ
    3. 3. ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ SHEINÁá¤¯¤âÂÇ·â¤«
    4. 4. ÊÆÂçÅýÎÎ¡ÖÉ¡¤¯¤½ÉÕ¤¤¤¿´ù¡×Å±µî
    5. 5. »Ò¤ÎÁ°¤Ç¸ø³«½è·º ËÌ¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼
    6. 6. 7Ç¯¸å¤ËÃÏµå¾×ÆÍ¤« ²ÄÇ½À­¹â¤Þ¤ë
    7. 7. ¡ÖÇÐÍ¥¤ÏÉ×¡×¼çÄ¥¤âÇÐÍ¥Â¦¤ÏÈÝÄê
    8. 8. NASA´´Éô4¿Í¤¬Âà¿¦ º®Íð¿¼¤Þ¤ë?
    9. 9. ÁíÁªµóÁ°¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ç°Û¾ï»öÂÖ¤«
    10. 10. ¡ÖÃÝÅç¥«¥ì¡¼¡×¤Ë´Ú¹ñ¶µ¼ø¤¬È¿±þ
    1. 11. °û¼ò±¿Å¾¿¦°÷¤¬¾º¿Ê ¤º¤µ¤óÆâÉô
    2. 12. ¸¦µæ¼Ô¶ÄÅ· ÊõÀÐ¤¬¹ß¤êÃí¤°ÏÇÀ±
    3. 13. ´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥è¥¬¹Ö»Õ¤¬35ºÐ¤Ç»àµî
    4. 14. ÊÆÂçÅýÎÎ ÆÈºÛ¼ÔÈ¯¸À¤ËÈãÈ½Â³½Ð
    5. 15. ¾×·â¤Î·ãÁé¤»? ¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ë¿´ÇÛ¤â
    6. 16. Ã¦ËÌ³°¸ò´± ¶Ã¤¤¤¿¼ÂÊª¤Î¶âÀµ²¸
    7. 17. KFCËÜ¼Ò ¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼½£Î¥¤ì¤ë
    8. 18. ±Ñ¹ñ¿Í¤¬Ìë¤Ç¤â¥«¡¼¥Æ¥óÊÄ¤á¤ÌÌõ
    9. 19. K¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿ ÇÐÍ¥¹ðÇò
    10. 20. ¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡Öº£Ç¯¤Î½÷À­¡×¤Ë
    1. 1. ´Å¤¨¤ë49ºÐÌµ¿¦ÃËÀ­ ¹æµã¤ÎÌõ
    2. 2. ¶²¤í¤·¤¤»éËÃ´Î¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×
    3. 3. ¤Ô¤¢¤¬ÂçÉýÈ¿Íî 136Ëü3900³ôÇä¤ë
    4. 4. ·î¼ý26Ëü±ß¤Ç¿ä¤·³è ÃËÀ­¤ÎËöÏ©
    5. 5. Âà¿¦Âå¹Ô¤«¤é¥á¡¼¥ë ¿¦¾ì¤¬º®Íð
    6. 6. 2ÀéËü? Ï·¸å¤ËÉ¬Í×¤ÊËÜÅö¤Î¶â³Û
    7. 7. ÄÂÂß¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿ É×ÉØ¸å²ù
    8. 8. È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤Ç¥¹¥¿¥Ð½é½ÐÅ¹¤¬°Å¾Ì¤Ë
    9. 9. ¥Õ¥¸Âç³ô¼ç ËÙ¹¾»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
    10. 10. ¹ç³ÊÎ¨80%Ä¶¤¨ ²ð¸î»Î¤ÎÇ¯¼ý¤Ï?
    1. 11. Æü»º¤Ï²õ»à ¥Û¥ó¥À¤¬¸«Êü¤·¤¿Ìõ
    2. 12. ÃæÇ¯ÁØ°Ê²¼ ¹¬Ê¡ÅÙ°­²½¤ÎÇ¯ÎðÁØ
    3. 13. Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤òÌÜ»Ø¤¹ ÁÈ¿¥ºî¤ê
    4. 14. ¥Ë¥È¥ê ¥Þ¥¸Çã¤¤¤ÊÀ¸³è²ÈÅÅ3Áª
    5. 15. °ËÆ¦»Ô¤¬¡Ö´Ñ¸÷ÀÇ¡×Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤
    6. 16. ¡Ö2²¯¤ê¿Í¡×¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿FXÅê»ñ
    7. 17. Í¹ÊØ¶É¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìõ
    8. 18. Ç¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤² ºÇÂç¤Ç84%Áý?
    9. 19. ¿Í¼êÉÔÂ­¤Î±Æ¶Á¹­¤¬¤ë 52.3%¼Â´¶
    10. 20. µ´ÂÀÏº¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¿Íµ¤¤Ç¡Ö´°Çä¡×
    1. 1. ¡ÖiPhone16e&16¡×¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤«
    2. 2. iPhone¿·ºî¤âÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤ÍýÍ³
    3. 3. iPhone 16e¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È7Áª
    4. 4. iPhone 16eÈ¯É½ ²Á³Ê9Ëü9800±ß¡Á
    5. 5. ¥Í¥Ã¥È¥¢¥¯¥»¥¹¼×ÃÇ ¹¬Ê¡ÅÙÁý¤¹
    6. 6. ¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥° 1°Ì¤Ï
    7. 7. iPhone SE½ªÎ» ¤µ¤è¤Ê¤éTouch ID
    8. 8. Anker¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬32%OFF
    9. 9. Win11¤Ç¥µ¥Ý¹¹¿· ¸í¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤â
    10. 10. Lemino¡Ö2025YBCCup¡×ÌµÎÁÇÛ¿®
    1. 11. Arm¤¬ÆÈ¼«¥Á¥Ã¥×¤òÈ¯Çä¤·È¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹²ÄÇ½À­¡¢ºÇ½é¤Î¸ÜµÒ¤ÏMeta¤«
    2. 12. È¯É½¤ÎÁ°¤Ë Apple¿·À½ÉÊ¤Þ¤È¤á
    3. 13. º£¤¹¤°¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¢¥×¥Ç¤·¤Æ ·Ù¹ð
    4. 14. ÃºÁÇ¹Ý¤Î¶¯ÅÙ¤ÈÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Î·Ú¤µ¤òÎ¾Î©¡¢µ¡³£³Ø½¬¤¬À¸¤ó¤À¿·ÁÇºà¤Ï¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«
    5. 15. ¥µ¥¤¥³¥à¡¢GeForce RTX 5070 TiÅëºÜBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯Çä
    6. 16. ¡ÖSurface Laptop Go 3¡×19%¥ª¥Õ
    7. 17. ¡Ö¿Æ¤ËÉß¤«¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¤òÊâ¤¤¤Æ¤­¤¿ÃËÀ­¡×¤ÎËöÏ©¡Ä¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡È3¤Ä¤Î¸¶°ø¡É
    8. 18. ¤¢¤È2.1¡î¤Ç¡¢ÀäÌÇ¥³¡¼¥¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÉ¹¾²Í»²ò¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­
    9. 19. ¸«¤¨¤Ê¤¤JavaScript¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡¢ÈëÌ©¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ë¡¦¥Õ¥£¥é¡¼Ê¸»ú
    10. 20. Microsoft¤¬ÎÌ»Ò¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÖMajorana 1¡×¤òÈ¯É½¡¢¡Ö¿ôÇ¯Æâ¤Ë»º¶Èµ¬ÌÏ¤Î½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤­¤ë¡×¤È´üÂÔ
    1. 1. ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¸«¤¨¤Ê¤¤¡×Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
    2. 2. ¥¤¥Á¥í¡¼³°¤· Ì¤¤À¤ËÅÜ¤ê»ß¤Þ¤º
    3. 3. ÂçÃ« ¤Ä¤Ð¶åÏºÃ´Åö»àµî¤Ë¸ÀµÚ
    4. 4. ¤Ä¤Ð¶åÏº ¸ø¼°¤è¤êÀè¤ÎÊóÆ»ÇÈÌæ
    5. 5. ¥É·³¤¬·¡¤êÅö¤Æ¤¿¶â²ô ´üÂÔ¤ÎÀ¼
    6. 6. ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±ÂçÇÔ¤Ç´ÆÆÄ¤ËÈãÈ½¤ÎÍò
    7. 7. µð¿ÍºäËÜÍ¦¿Í °úÆ³ÅÏ¤¹3¿Í¤Î»ÉµÒ
    8. 8. ÂçÇ÷·æ Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¼­Âà¤ÎÍýÍ³
    9. 9. ¤Ä¤Ð¶åÏº¡Ö°ä¸À¥Ö¥í¥°¡×¤ËX¹æµã
    10. 10. ¿¬¤ËÉÓÁÞÆþ ÎÏ»Î¤¬ÍðÃÔµ¤Áû¤®¤«
    1. 11. F1³ÑÅÄ ÂåÉ½¤ÎÂàÃÄ´«¹ð¤Ë°ÕÌ£¿¼
    2. 12. ²¦Äç¼£»á ¸½Ìò»þ¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿Åê¼ê
    3. 13. ÂçÁèÃ¥Àï? »°ãø¤ÎÇäµÑ³Û¤¬·è¤Þ¤ë
    4. 14. ±óÆ£¤Î¥á¥ó¥¿¥ë LFC´ÆÆÄ¤¬ÏÃÂê¤Ë
    5. 15. ¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¡×Ã´Åö¼Ô¤¬»àµî
    6. 16. ²áµî¤Ë°ø±ï ¥À¥ë¸ÀÆ°¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
    7. 17. WÇÕ¤Ç½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¥­¥¹ ²ñÄ¹¤ËÍ­ºá
    8. 18. ÍðÃÔµ¤Áû¤®? ÁêËÐÉô²°½èÊ¬¤Ëµ¿Ìä
    9. 19. ¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼°¦¡×°¦Äï»Ò¤Î¾×·â¥Ø¥¢
    10. 20. ¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó 8²¯±ß¼Î¤Æ¤¿Î¢Â¦
    1. 1. ¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ ´ûº§½÷À­¤ÈÉÔÎÑ¤«
    2. 2. Ãæµï»á¤Î¡Ö¤ä¤»¤¿¼ê¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
    3. 3. ¤¨¤§¤§! ¤Ò¤í¤æ¤­»á¤¬Ãù¶â³Û¸ø³«
    4. 4. Ãæµï»á¤ÎÆ°²è¸ø³«¸å ÌÚÂ¼¤¬Åê¹Æ
    5. 5. ²¬Â¼ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþÇã¤¦¤Î¤ä¤á¤¿Ìõ
    6. 6. Ãæµï»á ½÷À­¤È³¤³°°Ü½»¤ò²èºö¤«
    7. 7. Ëå¤¬ÀÄ³Ø¹ç³Ê ÈãÈ½»¦Åþ¤Ç¼Õºá
    8. 8. ¥Ò¥«¥ë Å¨¤Ë²ó¤·¤Æ¸å²ù¤·¤¿2¿Í
    9. 9. ¼ý´ÆÃæ¤ÎÅÄÃæÀ» ´í¤¦¤¤»äÀ¸³è
    10. 10. ¸å²ó¤·¤·¤Ê¤¤¤Ç Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë»ØÅ¦
    1. 11. ¸åÆ£µ±´ð¤¬Êì¤Ë»ÅÁ÷¤ê ³Û¤ËÁûÁ³
    2. 12. ´ÄÆà¤Î°ÖÏ«²ñ¤Ë¡Ö¥Þ¥ÍÏ«¤ï¤Ã¤Æ¡×
    3. 13. ¸µ¥ä¥¯¥¶¤Î»Ð »¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿
    4. 14. ¥á¥ó¥¨¥¹¤ÇÈþ¿Í¶É °­¼Á¤Ê¼ê¸ý
    5. 15. Âç¹¾¥¢¥Ê É×ÉØ¤Ç»ñ»º100²¯±ß¤«
    6. 16. °ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤È±Ç²è Ãæ»ß
    7. 17. TBS¼Ò°÷2Ì¾ Ãæµï»áÂð¤ÎBBQ¤Ë»²²Ã
    8. 18. ²Ú¸¶ ¥é¥¤¥¿¡¼¤ÈÃË½÷¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë
    9. 19. ÃæÀîæÆ»Ò É×¤ÎµëÎÁ³Û¤òÃÎ¤é¤º
    10. 20. ¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡ÖÇ®°¦Àâ¡×¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ
    1. 1. È¾³ÛÃÍÀÚ¤ëµÒ Å¹°÷¤ÏºÇ½ª¼êÃÊ¤Ø
    2. 2. ²ñ¼Ò°÷ÃËÀ­ JK¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤ËÀä¶ç
    3. 3. É×ÉØÀ¸³è10Ç¯¤ÎºÊ¤Ë°ÛÊÑ ¾×·â»Ñ
    4. 4. ½ÅÅÙ¼«ÊÄ¾É¤Î22ºÐ»Ð ¾ÆÆù²°¤ÇÎÞ
    5. 5. Ç¥¿±Ãæ¤ËÉ×Éâµ¤ Î¤µ¢¤ê¤ÇÈá·à
    6. 6. Èà½÷¤È½éÎ¹¹Ô Èà¤¬ÊÌ¤ì·è¤á¤¿Ìõ
    7. 7. ÉÔÎÑÃË¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ
    8. 8. µ¤»ý¤Á°­¤¤¡Ä¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÈó¾ï¼±¹ÔÆ°
    9. 9. ÂçÅö¤¿¤ê ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿·ºî¥ï¥ó¥Ô
    10. 10. 1¤ÄÇã¤¦¤ÈÌµÎÁ ¥»¥Ö¥ó¤Ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ
    1. 11. 40Âå¤ÇÉÔÎÑ¾Â¡Öº£º¢¤Ë¤Ê¤êÇúÈ¯¡×
    2. 12. µÁ»Ð¤Ë¸Â³¦¤Ç1¿ÍÊë¤· ¶Ã¤­¤Î·ëËö
    3. 13. ·ëº§orÊÌ¤ì ¹âÌî»ÖÊæ¤ËÇÐÍ¥Ç÷¤ë
    4. 14. 2¿ÍÌÜ½Ð»º ¤´½Ëµ·ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ËÀä¶ç
    5. 15. 1ÇÕ1²¯±ß¤ÎÆüËÜ¼ò Í½Ìó³«»Ï¤Ø
    6. 16. ÀöÎý ¥»¥¶¥ó¥Ì¿·¥·¥ã¥É¥¦¤ËÃíÌÜ
    7. 17. ½éÉÔÎÑ¤ÎÌë ÉþÃ¦¤¤¤À½Ö´ÖÎä¤á¤ë
    8. 18. 3²ó°Ê¾å·ëº§ °Õ³°¤Ê·ÝÇ½¿Í1°Ì
    9. 19. µÒ¤¬¥»¥¯¥Ï¥é Å¹Ä¹¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È
    10. 20. ¤¤¤¤Êª·ï½»¤à¤âÂæ½ê¤Ç¡Ö¤ª¤¨¤Ã¡×
    x