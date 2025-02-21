スターバックス」は、2月28日（土）から期間限定で、「抹茶と桜わらびもち フラペチーノ」を、全国の「スターバックス」店舗（一部を除く）で販売する。【写真】スタバ、春の“桜グッズ”がかわいい！■和菓子のような上品な味わい今回登場する「抹茶と桜わらびもち フラペチーノ」は、長年愛されている「抹茶 クリーム フラペチーノ」に、ふんわりと桜の花の香りをまとったわらびもちを合わせた桜の余韻を楽しめるシーズナ