筑波大「謎の一軒家」「ひっそりと大学の敷地内で工事が始まったかと思いきや、いつの間にか見知らぬ建物が完成していたんです」（筑波大の関係者）秋篠宮家の長男・悠仁さま（18歳）が進学予定の筑波大学で、「謎の一軒家」が物議を醸している。大学内に突然、用途がわからない一戸建てが出来上がったのだ。「おそらく警備関係者が待機する詰め所ではないかと思われますが、大学内では『悠仁さまが寝泊まりするのではないか』と噂