きょう午後、横浜市の国道で小学3年生の男の子が軽ワゴン車にはねられ、意識不明の重体です。男の子は強風で飛ばされた帽子を追いかけ、車道に入ったとみられています。【写真を見る】小3男児が軽ワゴン車にはねられ重体強風で飛ばされた帽子追いかけ車道に出たか横浜市午後3時前、横浜市神奈川区の国道で近くに住む小学3年生の男の子（9）が軽ワゴン車にはねられました。男の子は病院に運ばれましたが、意識不明の重体だとい