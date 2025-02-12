¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/12¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³¸ýÇÏÌÚÌé¤¬¡ÖÂè67²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ø¾Þ¼°¤ÇÎÞ¤°¤à»³¸ýÇÏÌÚÌé¢¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¤ËÎÞ¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¹âºä¿·º¸±ÒÌçÌò¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³¸ý¡£ËëËö¤Î»ø¤¬»þÂå·à»£±Æ½ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡Ö»Â¤é¤ìÌò¡×¤È¤·¤ÆÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÄ¹ÊÔ±Ç²è¼ç±éºî¤È¤Ê¤ê