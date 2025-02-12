¢¡ 4ÈÖ¡¦°æ¾å¤ÎÂçÈôµå¤ÏÃæÈô¡¢4¼ÔÏ¢Â³¤È¤Ï¤Ê¤é¤ºDeNA¤Î¡È¥É¥é1¥È¥ê¥ª¡É¤¬12Æü¡¢²­Æì¡¦ÆÉÃ«Â¼¤Ç¹Ô¤ï¤¿ÃæÆüÆó·³¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¾×·â¤Î3¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦Ê¡ÅÄ¹¬Ç·²ð¤Ë½é²ó¤«¤é½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÆ¬¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±¤¬½éµå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à½éµåÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡£¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢Â³¤¯¿¹·ÉÅÍ¤â±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á¾ìÆâ¤Î¤É¤è¤á¤­¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¡¦¾¾Èø¼®²¸¤â¹ë²÷¤Êº¸±Û¤¨¥½¥í¤ÇÂ³