2月11日は建国記念の日です。徳島市では、この記念日について祝う式典と反対する集会がそれぞれ開かれました。日本会議県本部が開いた建国記念の日を祝う式典には約30人が集まりました。神事では国の繁栄などを祝う祝詞が読み上げられたあと、阿南市の橘小学校の児童3人によって「浦安の舞」が奉納されました。このあと、建国の精神が次の世代に受け継がれていくよう政府による奉祝式典の実施を求める決議が採択されます。一方、建