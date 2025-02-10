３種のアボカドチーズバーガーコロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2025年2月12日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、アボカドを使った新商品「クラシックアボカドスモークチーズバーガー〜シビ辛麻辣〜」を発売する。既存商品である人気の「クラシックアボカドクリームチーズバーガー〜わさび香るサクサク醤油〜」、王道の「クラシックアボカドチーズバーガー」と、それぞれ異なるチー