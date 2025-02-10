◆ 白球つれづれ2025・第6回ある時は「今牛若丸」、またある時は「ムッシュ」の愛称で親しまれた元阪神監督の吉田義男氏が2月3日脳梗塞で亡くなった。91歳の大往生だった。1953年に、立命館大を中退して阪神に入団。以来73年にわたりタイガースをこよなく愛し、チーム強化に心血を注いだレジェンドである。39回と6回。これはセ・パ2リーグに分立した1950年以降の巨人と阪神のリーグ優勝回数だ。名門同士、伝統の一戦と常にラ