1月、世界選手権東京大会の代表選考会を兼ねた大阪国際女子マラソンで大塚製薬陸上部の小林香菜選手が日本人トップでゴールしました。実業団1年目の23歳、急成長を続けるニューヒロインの横顔にカメラが迫りました。（音生き）「がんばれ ファイト」女子マラソン界にニューヒロイン誕生。（小林香菜選手23歳）Q.大会記録を更新し優勝今の気持ちは「信じられない気持ちこんな良いタイムが出ると思ってなかったの