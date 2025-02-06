トランプ大統領は就任初日に、性別の定義に関する大統領令を発令した。これを受け、米国際開発局（USAID）、環境保護庁（EPA）、一般調達局（GSA）などの政府機関において、ジェンダー代名詞を記載する機能が正式に無効化された。