◇カーリング日本選手権第4日（2025年2月5日神奈川・横浜BUNTAI）女子で強豪が1次リーグで敗退する波乱が起きた。昨年優勝のSC軽井沢クはB組でフォルティウスに4―10と大敗。4戦全勝のフォルティウスの次に通算2勝2敗で3チームが並んだが、SC軽井沢クは同組4位となり、2次リーグに進出できず。A組では、過去6度の優勝を誇る中部電力がロコ・ソラーレに5―6で惜敗。こちらも通算2勝2敗で同組4位に終わった。ロコ・ソラー