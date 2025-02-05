中居正広の女性トラブル発覚をきっかけに、組織ぐるみの “上納文化”が存在する疑惑が浮上しているフジテレビ。2月1日には、元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏が、堀江貴文氏のYouTubeに出演。「上納文化はある」と言い切ったことで、同局に対する世間の目はさらに厳しさを増している。「長谷川氏は、堀江氏との対談のなかで『フジの女子アナはキャバ嬢だから』『接待要員として囲っているという脈々とした文化がある』など