最強寒波が襲来し、厳しい寒さが続く日本列島。そんな中、警視庁災害対策課が2018年にX上に投稿した「使い捨てカイロの貼る場所」が改めて注目を集めている。その位置は、背中の「風門」と呼ばれるツボ。一体どこなのだろう。【写真】使い捨てカイロを貼るのはこのツボだ…！背中の「風門」とは…2018年1月15日、警視庁が日本気象協会の情報として、こう発信している。「背中の『風門（ふうもん）』といわれるツボの位置にカイロを