自信満々で披露したトーク。しかし、予想を反して、スベったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんなスベり上手な！？皆様のために、「スベってしまったときの対処法９パターン」を紹介いたします。【１】「あ。スベった。」と状況解説する。スベったことを受け入れ、状況を解説するパターンです。周囲の人も共感し、自然と笑ってもらえるかもしれません。【２】「いやー、いつもはもっと面白いのですよ。」と言い