フジテレビ相談役の日枝久氏は辞めるのか、辞めないのか。フジテレビ関係者に最新事情を取材した元読売新聞記者・岡本純子さんは「社員たちは日枝氏を辞めさせ院政を終焉させたいが、今のままではできないという諦めに近い思いを抱えている」という――。2014年1月21日、東京の英国大使館で大英帝国勲章ナイトコマンダーを授与されるフジ・メディア・ホールディングス会長の日枝久氏（写真＝UK in Japan- FCO／CC-BY-2.0／Wikimedi