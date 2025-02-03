お笑いコンビ・TKOの木下隆行さん（53）から性被害を受けたとXで告発した元女子アナでYouTuberの青木歌音さん（32）が2025年2月3日、Xで「モテ期到来」の可能性を明かした。「やられた側はハッキリ覚えています」25年1月、青木さんは「フジテレビの偉い人」から性被害を受けたとYouTubeなどで告発していた。さらに、過去に2人のお笑い芸人からも「色々された」とXに書き込み、「西日本のご当地ゆるキャラに似た芸人さん」から受け