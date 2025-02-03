毎年数十億本が販売されているタイヤ市場では、長い耐用距離・環境性能・静音性という三拍子がそろった理想の電気自動車用タイヤ開発を目指した競争が繰り広げられている。その結果は、地球上のすべてのクルマに恩恵をもたらすかもしれない。