アビスパ福岡は30日、韓国人DFキム・ムンヒョンが加入することが決定したと発表した。なお、背番号は「19」と明らかになっている。2002年5月17日生まれで現在22歳のキム・ムンヒョンは、身長185センチメートルのDF。FC安養U−18、ヤヴォル・イヴァニツァ（セルビア2部）を経て、FC延岡AGATA（九州サッカーリーグ）の練習生だった経歴を持っている。30日に行われるトレーニング（宮崎キャンプ）よりチームに合流することが明