¶Ø±ì¤Ï¡¢¡ÈÊó½·¤ÎÍ­Ìµ¡É¤ÇÀ®¸ù¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹»É·ã¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬ÆÃ¤ËÇ¥ÉØ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÊó½·¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤ÈµÊ±ì¤òÃÇÇ°¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ø±ì¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤ò´ð¤Ë¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎµÊ±ì¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¤ò¹­¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤Ù¤­¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥°¥ê¥¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï48¤Î¸¦µæ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢2Ëü1000¿Í°Ê¾å¤Î