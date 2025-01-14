¤Þ¤ë¤ÇSUV¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª2024Ç¯11·î16Æü¡¦17Æü¤Ë¡¢Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡Ë¤Ç¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFIELDSTYLE EXPO 2024¡Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥­¥¹¥Ý2024¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢´ØÏ¢¤ÎÍÑÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢SUV¤ä¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎBrat¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥È¡Ë¥Ö¡¼¥¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥è¥¿¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿