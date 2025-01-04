タレントのマツコ･デラックスが、4日放送の日本テレビ系『マツコ、リアルする』（後7：00〜後8：54）に出演。日本を代表するラーメン店「一蘭」に初入店する様子を届けた。【番組カット】ラーメン店「一蘭」独自のシステムに困惑するマツコ国内80店舗、海外9店舗あり、最も外国人が訪れるラーメン店と言っても過言ではない「一蘭」。マツコは入店するなり、タッチパネル券売機に困惑し「自信がなくなってきたわ。拡大できない