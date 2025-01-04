木星の衛星「エウロパ」などの“氷の衛星”の厚い氷殻の下に存在する内部海を、ロボットを用いて探査するための研究開発が進められている。NASAが公開した研究開発の様子を撮影した動画などから、そのプロジェクトについて紹介しよう。