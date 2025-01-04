兵庫県芦屋市に住む世界最高齢の116歳・糸岡富子さんが去年12月29日、老衰のため亡くなっていたことがわかりました。糸岡さんは去年8月、当時、世界最高齢だった117歳のスペイン在住の女性が亡くなったことを受け、新たに世界最高齢者になっていました。芦屋市によりますと、糸岡さんは入居していた特別養護老人ホームで息を引き取ったということです。