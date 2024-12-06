日没が早くなるこの時期、夕暮れ時の交通事故が多発する傾向となっています。本格的な冬の到来に向けて、事故を防ぐカギは早めのヘッドライト点灯です。 【写真を見る】車のヘッドライトはハイビームが基本⁉JAF「切り替えて走行を」 帰宅ラッシュに合わせて交通指導取り締まりに出発する大分県警交通機動隊。日没が早くなるこの時期、特に力を入れているのが夕暮れ時の交通事故防止です。 県警交通企画課 河野豊