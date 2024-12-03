モトローラの次期エントリースマホ「moto e15」と見られる「XT2523-5」が技適通過！日本で発売へ総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにMotorola Mobility（以下、Motorola）が未発表の4G対応製品「XT2523-5」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によって2024年11月7日（木）付けでCTC/Cetecom advancedを通じて取得しています。認証番号は「202-JCE142