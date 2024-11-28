原ヘルス工業（株）（TDB企業コード：982743841、資本金9600万円、東京都江東区佐賀1-1-14、代表清算人渡邉誠氏）は、11月15日に東京地裁より特別清算開始命令を受けた。当社は1975年（昭和50年）6月に設立された。有名俳優をCMに起用するほか、創業社長の原善三郎氏自らもCM出演するなど、高い知名度を有していた温浴器「バブルスター」を販売し、1989年10月期には年売上高約630億8500万円を計上していた。しかし、受注が増加