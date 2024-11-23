Appleは世界中のさまざまな規制機関から、独占禁止法違反の疑いをかけられています。EUでは電子書籍において独占禁止法に違反している疑いがかけられており、調査が実施されていたのですが、この調査が終了したことが発表されました。Daily News 22 / 11 / 2024https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_6024Apple ebooks antitrust investigation closed; had become irrelevanthttps://9to5mac.com/2024/11